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Este es el mes que podría traer más lluvias durante el invierno en Chile: genera preocupación

Proyecciones del ECMWF anticipan un invierno más cálido y lluvias sobre el promedio en varias regiones del centro y sur del país.

Juan Castillo

Este es el mes que podría traer más lluvias durante el invierno en Chile: genera preocupación

Este es el mes que podría traer más lluvias durante el invierno en Chile: genera preocupación / Agencia Uno

El invierno meteorológico podría venir con un comportamiento inusual en Chile. Según la proyección climática del Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF), agosto sería el mes que acumularía más lluvias sobre el promedio durante la temporada.

Aunque la posibilidad de precipitaciones suele verse como una buena noticia, el escenario también genera preocupación.

La razón está en las temperaturas más cálidas previstas, que podrían provocar episodios de lluvia en sectores cordilleranos donde, normalmente, debería caer nieve.

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Lluvias en cordillera y riesgo para los valles

De acuerdo con Meteored, las precipitaciones más abundantes se concentrarían en sectores de precordillera y cordillera entre las regiones del Maule y Biobío. El problema es que, si el agua cae como lluvia y no como nieve, podrían aumentar los riesgos de crecidas repentinas de ríos en zonas de valle.

Además, este patrón podría afectar la acumulación de reservas hídricas para el verano. La nieve acumulada en la cordillera funciona como una especie de reserva natural de agua, por lo que menos nieve implica una recuperación más lenta de glaciares y menor disponibilidad para los meses secos.

El modelo también anticipa un invierno más cálido en casi todo el país. Desde el norte hasta la Patagonia, gran parte del territorio continental presentaría temperaturas por sobre lo normal. En la costa norte, incluso, los termómetros podrían ubicarse entre 2 y 3 °C sobre el promedio climático del trimestre junio-julio-agosto.

En paralelo, los bloqueos atmosféricos en la zona austral favorecerían que los sistemas frontales se desplacen más al norte. Por eso, regiones como Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos podrían registrar lluvias sobre el promedio.

En cambio, la zona austral tendría precipitaciones normales o levemente bajo lo habitual, reforzando la idea de un invierno anómalo para varias zonas del país.

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