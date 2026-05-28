“Tragedia inimaginable”: incendio en internado femenino deja al menos 16 estudiantes muertas en Kenia

Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru.

Otras 74 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 04:30 hora local (01:30 GMT) y cuyas causas aún se desconocen, según un informe de la Policía publicado por medios locales.

En el internado, que daba alojamiento a 220 estudiantes de educación secundaria, se han desplegado efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja, entre otros servicios de emergencia.

“Tragedia inimaginable”

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, pero sin mencionar una cifra de fallecidos.

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable”, publicó en su cuenta de la red social X.

Además, detalló que las autoridades investigan las causas del incendio, para lo que se han trasladado al lugar el ministro del Interior, el de Educación y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía.