La polémica entre Camilo Huerta y su exesposa, Marité Matus, sumó un nuevo capítulo luego de que surgieran acusaciones que vincularon al exchico reality con supuestos encuentros íntimos pagados con un reconocido conductor de televisión.

El conflicto se enmarca en la querella por injurias graves presentada por Huerta contra Matus, tras las acusaciones realizadas durante el proceso de divorcio de la expareja.

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Según se reveló en el programa Que te lo digo, en la acción judicial se mencionan presuntos chats y fotografías que apuntarían a supuestas infidelidades del actual participante de realities.

De acuerdo con lo expuesto por el espacio televisivo, uno de los mensajes haría referencia a una relación con un “periodista” identificado con las iniciales “J.A.N.”, además de una frase atribuida a Huerta donde aseguraría haber recibido dinero tras un encuentro íntimo.

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¿José Antonio Neme?

La situación rápidamente derivó en especulaciones sobre José Antonio Neme, quien reaccionó molesto y negó tajantemente cualquier vínculo con el exintegrante de “Yingo”.

“Es una huevada (sic). Lo vi una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto. No sabía ni quién era. Es imposible”, aseguró el conductor en declaraciones reproducidas por el programa.

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Neme además cuestionó la veracidad de las acusaciones y restó importancia a los rumores que circularon en redes sociales y programas de espectáculos.

“Yo también podría decir que me acosté con Britney. Me da lo mismo que lo hablen, si es tan idiota la huevada. No tiene ningún sentido, yo no tengo ninguna relación con él. Cualquiera puede decir cualquier cosa”, afirmó.

Por ahora, el conflicto judicial entre Huerta y Matus continúa, mientras ambos intentan llegar a acuerdos paralelos respecto a su divorcio, luego de que inicialmente se retirara la demanda por divorcio culposo.