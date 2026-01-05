;

“Como fútbol, tenemos que defendernos”: Juan Tagle rechaza el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique por no descender

El presidente de Cruzados desestimó el tener ya una postulación para asumir la presidencia de la ANFP.

Carlos Madariaga

Juan Tagle, Justo Giani y José María Buljubasich.

Juan Tagle, Justo Giani y José María Buljubasich. / Álvaro Choupay

Durante la presentación del delantero Justo Giani como uno de los cuatro refuerzos de Universidad Católica, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, abordó lo que mucha gente interpretó como una postulación suya para reemplazar a Pablo Milad en la ANFP.

Mi foco está absolutamente en Universidad Católica. Tenemos un año por delante muy desafiante”, aseguró en el Claro Arena.

Revisa también:

ADN

“Lo que dije que como opción existe, como muchas otras, y hay otros directivos que podrían tenerla. Hay quienes me lo han planteado, pero no es el lanzamiento de una candidatura. Es una opción que puede darse más adelante, nada más que eso”, enfatizó el mandamás de la UC, quien fue más explícito ante el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique por seguir en Primera División, apuntando incluso a una queja ante la justicia ordinaria.

“Comparto la extrema gravedad que tiene esta supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases que ellos mismos aprobados. El descenso está reconocido. Como fútbol, tenemos que defendernos ante cualquier intento de evitar el normal desarrollo del campeonato”, recalcó Juan Tagle, fustigando la idea de hispanos y nortinos de presentar acciones legales que puedan retrasar el inicio de la Liga de Primera.

“Sería un daño gravísimo que se interfiera el desarrollo del torneo, pero no creo que se vaya a producir porque la pretensión de Iquique y Unión Española no tiene sustento, corresponde a un descenso acordado por ellos mismos. Estoy seguro que los tribunales lo van a ratificar”, recalcó el presidente de Cruzados.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad