“Como fútbol, tenemos que defendernos”: Juan Tagle rechaza el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique por no descender

Durante la presentación del delantero Justo Giani como uno de los cuatro refuerzos de Universidad Católica, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, abordó lo que mucha gente interpretó como una postulación suya para reemplazar a Pablo Milad en la ANFP.

“Mi foco está absolutamente en Universidad Católica. Tenemos un año por delante muy desafiante”, aseguró en el Claro Arena.

“Lo que dije que como opción existe, como muchas otras, y hay otros directivos que podrían tenerla. Hay quienes me lo han planteado, pero no es el lanzamiento de una candidatura. Es una opción que puede darse más adelante, nada más que eso”, enfatizó el mandamás de la UC, quien fue más explícito ante el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique por seguir en Primera División, apuntando incluso a una queja ante la justicia ordinaria.

“Comparto la extrema gravedad que tiene esta supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases que ellos mismos aprobados. El descenso está reconocido. Como fútbol, tenemos que defendernos ante cualquier intento de evitar el normal desarrollo del campeonato”, recalcó Juan Tagle, fustigando la idea de hispanos y nortinos de presentar acciones legales que puedan retrasar el inicio de la Liga de Primera.

“Sería un daño gravísimo que se interfiera el desarrollo del torneo, pero no creo que se vaya a producir porque la pretensión de Iquique y Unión Española no tiene sustento, corresponde a un descenso acordado por ellos mismos. Estoy seguro que los tribunales lo van a ratificar”, recalcó el presidente de Cruzados.