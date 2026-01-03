;

FOTO. Inmovilizado y sin visibilidad: Trump publica la primera imagen de Maduro detenido tras operativo militar en Venezuela

La fotografía muestra al mandatario venezolano con un buzo gris y esposas, en lo que sería uno de los primeros registros tras la operación estadounidense.

Verónica Villalobos

Inmovilizado y sin visibilidad: Trump publica la primera imagen de Maduro detenido tras operativo militar en Venezuela

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado la primera imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro tras su detención en Venezuela. La captura fue compartida en su red social Truth Social, en la que Maduro aparece esposado, vistiendo un buzo deportivo gris y bajo custodia, tras la operación militar que derivó en su captura.

La fotografía, difundida sin mayor contexto adicional, muestra a Maduro con protección auditiva y visual, sujetando una botella de agua y con las manos esposadas, lo que refuerza el relato entregado por la administración estadounidense sobre el control total del operativo y la detención del mandatario venezolano.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha entregado detalles oficiales sobre el lugar exacto donde fue tomada la imagen ni sobre las condiciones posteriores a la detención.

Noticia en desarrollo...

