“Violación flagrante a la soberanía”: hijo de Maduro rompe el silencio tras captura del presidente venezolano en EE. UU.

A través de redes sociales, Nicolás Maduro Guerra compartió un comunicado oficial del gobierno y acusó una violación a la Carta de la ONU, mientras su padre permanece detenido en Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico y armas.

Durante la madrugada del sábado, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano detenido Nicolás Maduro, se pronunció públicamente tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos.

En concreto, el mensaje fue difundido a través de su cuenta de Instagram, donde también compartió un comunicado oficial del gobierno venezolano.

En la publicación, Maduro Guerra expresó el rechazo a la operación estadounidense. “Venezuela repudia y denuncia la gravísima agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”, señaló en el texto difundido en redes sociales.

Según el comunicado replicado por el hijo del mandatario, la acción de las fuerzas estadounidenses “constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 2”, los cuales establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.