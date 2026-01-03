Trump detalla ataque de EE.UU. a Venezuela: “Si hubieran visto la velocidad, la violencia... fue asombroso”

Estados Unidos ejecutó una operación militar de alta precisión en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero de 2026, logrando la captura de Nicolás Maduro en un asalto relámpago que involucró fuerzas élite y un amplio despliegue aéreo.

Como era de esperarse, este verdadero hito político generó gran revuelo a nivel global, además de revivir una vez más la discusión en torno a la intervención bélica de EE. UU. en territorios más allá de su jurisdicción.

La misión en cuestión fue bautizada como ‘Operación Resolución Absoluta’ y se activó minutos después de las dos de la madrugada (hora local), aprovechando la luna del lobo para maximizar la visibilidad nocturna.

Se desplegó un contingente masivo de más de 150 aeronaves (incluidos bombarderos, cazas y helicópteros)que despegó desde 20 bases en tierra y portaaviones.

Helicópteros Chinook, Black Hawk y Little Bird de los Acechadores Nocturnos transportaron comandos de la unidad Delta Force, especializados en objetivos de alto valor, hacia instalaciones clave en Caracas, como la base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna.

Fue el propio Donald Trump, quien siguió el operativo en tiempo real desde Mar-a-Lago, quien describió el ataque y no ocultó su entusiasmo por el éxito de la ofensiva.

“Si hubieran visto la velocidad, la violencia... Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual”, comentó.

Un punto a destacar es que las fuerzas especializadas cortaron el suministro eléctrico en la capital para operar en oscuridad total, irrumpiendo en un complejo “altamente protegido” donde extrajeron a Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde la cama.

El general Dan Caine, del Estado Mayor conjunto, resaltó la coordinación: “La extracción fue tan precisa que involucró a más de 150 aeronaves”.

Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela



El presidente de Estados Unidos confirma además que su país llevó a cabo un "ataque a gran escala" en Venezuela. pic.twitter.com/xR0ye7NAyx — DW Español (@dw_espanol) January 3, 2026

Miles de soldados permanecían en alerta desde Navidad, y ya con la luz verde encendida por parte de Trump a las 22:46 hora desde Washington, se comenzó a ejecutar el ataque.

Hay que recordar que las propias autoridades estadounidenses detallaron que la planificación contemplaban la operación para días antes, aunque se tuvo que aplazar por el mal clima que hubiera afectado la visión de los pilotos.

Además, al igual que en otras intervenciones de Estados Unidos en Sudamérica, la CIA tuvo un rol clave: un agente infiltrado facilitó la locación exacta de Maduro, respaldado por NSA y NGA.

Pese a las medidas de resguardo tomadas por el dictador, donde hubo resistencia con “fuerza abrumadora” ante la llegada de los helicópteros, se pudo concretar el arresto.

Momento de la detención

Respecto al actuar en tierra, Caine detalló: “Llegamos al complejo de Maduro a las 2:01 a. m. hora local de Caracas, y la fuerza de aprehensión descendió al complejo de Maduro y se movió con velocidad, precisión y disciplina hacia su objetivo, aislando el área para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre mientras aprehendían a las personas acusadas".

“Una de nuestras aeronaves fue alcanzada, pero se mantuvo en condiciones de vuelo”, complementó, asegurando que hubo resistencia y no fue algo simple, por más que pudo parecer. Más bien se elogió el trabajo militar.

Jenzen-Jones, director de la empresa de investigación Armament Research Services, también destacó la “velocidad y precisión impresionantes (...) además de al menos una docena de helicópteros, la operación habrá sido apoyada por un sólido paquete aéreo que comprende activos de ala fija y rotatoria, incluidas aeronaves especializadas”.