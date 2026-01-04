“No podrán entrar”: Argentina y Perú cierran sus fronteras a venezolanos ligados al régimen de Maduro / JUAN BARRETO

En medio del remezón político que se generó en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, dos países de la región activaron respuestas concretas.

Argentina y Perú anunciaron restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen chavista, con el foco puesto en personas sancionadas o relacionadas directamente con el poder político y militar.

La decisión fue comunicada primero desde Buenos Aires. El vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Dirección Nacional de Migraciones, junto a otros organismos del Estado, resolvió limitar el ingreso de funcionarios del régimen, integrantes de las fuerzas armadas, empresarios afines y personas sancionadas por Estados Unidos.

La medida, explicó, apunta a cerrar el paso a quienes busquen salir del país tras los últimos acontecimientos judiciales. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, sostuvo Adorni en redes sociales.

Horas más tarde, el Gobierno de Perú confirmó que avanzó en la misma dirección. El Ministerio del Interior de Perú informó que, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se activaron medidas migratorias de aplicación inmediata.

En este caso, las restricciones estuvieron dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro que hayan sido sancionados, con el objetivo de impedir su ingreso al país y evitar que el territorio peruano sea utilizado para eludir procesos judiciales.

Desde el Ejecutivo peruano recalcaron que las decisiones se adoptaron en ejercicio de la soberanía nacional y como una medida destinada a resguardar el orden interno y la seguridad del país.