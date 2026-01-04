“No podrán entrar”: Argentina y Perú cierran sus fronteras a venezolanos ligados al régimen de Maduro
Las medidas apuntaron a funcionarios, militares, empresarios y personas sancionadas vinculadas al chavismo, con el objetivo de impedir su ingreso.
En medio del remezón político que se generó en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, dos países de la región activaron respuestas concretas.
Argentina y Perú anunciaron restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen chavista, con el foco puesto en personas sancionadas o relacionadas directamente con el poder político y militar.
La decisión fue comunicada primero desde Buenos Aires. El vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Dirección Nacional de Migraciones, junto a otros organismos del Estado, resolvió limitar el ingreso de funcionarios del régimen, integrantes de las fuerzas armadas, empresarios afines y personas sancionadas por Estados Unidos.
Revisa también:
La medida, explicó, apunta a cerrar el paso a quienes busquen salir del país tras los últimos acontecimientos judiciales. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, sostuvo Adorni en redes sociales.
Horas más tarde, el Gobierno de Perú confirmó que avanzó en la misma dirección. El Ministerio del Interior de Perú informó que, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se activaron medidas migratorias de aplicación inmediata.
En este caso, las restricciones estuvieron dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro que hayan sido sancionados, con el objetivo de impedir su ingreso al país y evitar que el territorio peruano sea utilizado para eludir procesos judiciales.
Desde el Ejecutivo peruano recalcaron que las decisiones se adoptaron en ejercicio de la soberanía nacional y como una medida destinada a resguardar el orden interno y la seguridad del país.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.