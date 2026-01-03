Donald Trump mantiene el foco en Sudamérica y envía dura advertencia a Gustavo Petro: “Tiene que cuidarse el trasero”

La jornada de este sábado 3 de enero ha estado marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro.

El hecho generó un gran revuelo mucho más allá de las fronteras e intereses del pueblo venezolano, siendo un hito a nivel global, con repercusiones especiales en Sudamérica.

Bajo este escenario, con Donald Trump aún en sintonía con esta intervención y toma de control, envió un mensaje a Colombia, directamente al Presidente Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense volvió a transitar en la lógica y los discursos de seguridad, apuntando contra el narcotráfico y eventuales redes establecidas en la región con expansión al norte.

Sin mayores rodeos, Trump acusó que el gobernante colombiano maneja infraestructura dedicada al procesamiento de drogas ilícitas y le hizo una advertencia directa.

“Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína (...) La están enviando a Estados Unidos. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, comentó.

Esta declaración se dio al ser consultado por posibles repercusiones regionales tras el operativo en Venezuela, con Colombia como escenario potencial bajo las latentes tensiones entre Washington y Bogotá.

.@POTUS on Colombian President Gustavo Petro: "He's making cocaine. They're sending it into the United States — so he does have to watch his ass." https://t.co/mRqOsouW8V pic.twitter.com/aJeFDbuylk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Postura de Petro

El presidente colombiano comenzó a ser apuntado por diferentes personas, periodistas y entidades en medio de lo sucedido en Caracas.

A través de X, un periodista insinuó que Gustavo Petro “debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles”, refiriéndose a Nicolás Maduro estando en calidad de detenido en Washington.

Sin embargo, fue el propio Jefe de Estado quien respondió a través de redes sociales, citando el tweet de emplazamiento, asegurando: "No estoy preocupado para nada“.