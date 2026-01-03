“El chileno reniega de muchas cosas, pero uno que es de afuera entiende que Chile es un país espectacular”

Luego de que la ANFP desestimara su reclamo administrativo para anular su descenso a la Primera B, Unión Española regresó este viernes a los entrenamientos, dando el puntapié inicial a la pretemporada 2026.

El retorno a las prácticas en Santa Laura estuvo marcado por la vuelta de un histórico jugador hispano: Emiliano Vecchio. El volante argentino ya está en Chile y se integró al equipo de Gonzalo Villagra para liderar la “operación retorno” a Primera División.

En la antesala de su tercer ciclo en el club, el mediocampista de 37 años rompió el silencio y reveló qué lo motivó a volver. “Para mí estar acá es muy importante, más en un momento tan difícil como es el de Unión Española. Y yo creo que este es el instante en que uno debía decir presente”, explicó en diálogo con LUN.

En esa línea, el ex Colo Colo sostuvo: “Tengo la sensación de que nunca me fui de Chile. Siento como si fuese mi casa. Es muy extraño y difícil de explicar. Yo soy argentino, pero este es el país en el cual pasé muchísimo más tiempo. Va a ser el sexto año ya. Y siempre la gente ha tenido un cariño muy especial conmigo y una forma de recibirme que valoro".

Emiliano Vecchio y el descenso de Unión Española

Consultado sobre como vivió la última temporada del club a la distancia, señaló: “Triste, fue un año que seguí al equipo y sufrí de lejos. Todos los clubes grandes, en algún momento, tienen una recaída y este no fue el mejor año de Unión, pero eso es parte del pasado. Uno tiene que mirar para adelante, entender que ahora hay que hacer la operación retorno lo más rápido posible”.

El volante también anticipó la dificultad de disputar la Primera B. “Es muy difícil, es mucho más aguerrida, es una división más fuerte en que los equipos se cierran mucho más. Además, basta ver los equipos que jugarán, como Iquique, Wanderers y un montón de escuadras de prestigio. Será un torneo muy competitivo", reconoció.

Además, explicó cómo se gestó la firma de su contrato en una playa de Brasil. “Es la primera vez que firmo un contrato en la playa y fue algo inconsciente, no premeditado ni para que tuviera la repercusión que tuvo. Nosotros firmamos ahí porque no nos quedaba otra, estábamos ahí y queríamos ya cerrar el contrato con Unión. Luego mucha gente nos escribió y nos llamó por el video", afirmó.

Por último, Emiliano Vecchio abordó lo que será su vida familiar en Chile y valoró su regreso al país. “Mi mujer es una persona que trabaja, ella tiene una empresa. Venirse acá no es fácil, es un desafío. Pero ella siempre me apoya y busca lo mejor para la familia. Además, venir con nuestros hijos será un cambio importante, pero Chile es un lugar que tiene una vida muy buena, que vale la pena“.

“El chileno reniega de muchísimas cosas, pero uno que es de afuera y que vive otras cosas, entiende que Chile es un país espectacular, que está muy evolucionado, muy desarrollado, que te da la posibilidad de vivir bien y bastante seguro también. Entonces, los que venimos de afuera le damos muchísimo valor. Muchas veces las personas que viven acá no le dan el valor que realmente merece”, sentenció.