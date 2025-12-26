Firmó contrato en la playa y le enseñó cánticos de la barra a su pareja: Vecchio palpita su regreso a Unión Española

Emiliano Vecchio volvió a ser jugador de Unión Española. El pasado 24 de diciembre, justo en Navidad, el club anunció al volante argentino como su primer refuerzo para la temporada 2026.

El futbolista de 37 años fue anunciado por los “hispanos” en medio de sus vacaciones en Río de Janeiro. De hecho, su actual pareja, Virginia Tissera, publicó un video donde aparece Vecchio, sentado en la playa, firmando su contrato con el cuadro de Independencia.

Además, en una historia de Instagram, Tissera contó que el mediocampista le está enseñando los cánticos de la barra de Unión Española. “Me está enseñando las canciones de la hinchada hispana para que cante en Santa Laura cuando vaya a verlo jugar”, escribió la influencer.

De esta manera, Emiliano Vecchio y su pareja ya palpitan lo que será el 2026, donde el volante volverá a defender la camiseta roja, pero esta vez, en la Primera B.