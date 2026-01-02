;

Tragedia en el fútbol chileno: joven fallecido en el Lago Llanquihue fue exjugador de Huachipato, Deportes Concepción y la UdeC

Los clubes de la Región del Biobío se expresaron por redes sociales tras conocer la lamentable noticia.

Javier Catalán

Tragedia en el fútbol chileno: joven fallecido en el Lago Llanquihue fue exjugador de Huachipato, Deportes Concepción y la UdeC

Una verdadera tragedia azotó al fútbol chileno este viernes, luego de confirmarse que el joven fallecido en el Lago Llanquihue, en Puerto Varas, era un exfutbolista de las series menores de Huachipato, Deportes Concepción y la Universidad de Concepción.

Se trata de Paolo Millalonco, quien a sus 19 años perdió la vida por ahogamiento tras caer de su tabla de Stand Up Paddle, mientras se encontraba junto a su hermano de 11 años, quien sí pudo ser rescatado con vida.

Producto de esta lamentable noticia, los clubes por los que pasó el jugador se manifestaron a través de sus redes sociales con sentidos mensajes de despedida.

Revisa también:

ADN

“Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y cercanos”, escribió el club en un comunicado publicado en Instagram.

Por su parte, Huachipato expresó: “Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro exjugador, Paolo Millalonco Díaz, quien ayer sufrió un accidente en el Lago Llanquihue. Expresamos nuestras condolencias a los padres y hermanos de Paolo, como también a sus familiares, compañeros y amigos, este doloroso momento”.

Finalmente, desde la Universidad de Concepción señalaron: “La Universidad de Concepción lamenta profundamente el fallecimiento de Paolo Millalonco Díaz, quien perteneciera a nuestras filas, tras un trágico accidente ocurrido en el Lago Llanquihue. Paolo siempre será parte de la historia del Campanil, y su recuerdo permanecerá en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad