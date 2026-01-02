Tragedia en el fútbol chileno: joven fallecido en el Lago Llanquihue fue exjugador de Huachipato, Deportes Concepción y la UdeC

Una verdadera tragedia azotó al fútbol chileno este viernes, luego de confirmarse que el joven fallecido en el Lago Llanquihue, en Puerto Varas, era un exfutbolista de las series menores de Huachipato, Deportes Concepción y la Universidad de Concepción.

Se trata de Paolo Millalonco, quien a sus 19 años perdió la vida por ahogamiento tras caer de su tabla de Stand Up Paddle, mientras se encontraba junto a su hermano de 11 años, quien sí pudo ser rescatado con vida.

Producto de esta lamentable noticia, los clubes por los que pasó el jugador se manifestaron a través de sus redes sociales con sentidos mensajes de despedida.

“Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y cercanos”, escribió el club en un comunicado publicado en Instagram.

Por su parte, Huachipato expresó: “Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro exjugador, Paolo Millalonco Díaz, quien ayer sufrió un accidente en el Lago Llanquihue. Expresamos nuestras condolencias a los padres y hermanos de Paolo, como también a sus familiares, compañeros y amigos, este doloroso momento”.

Finalmente, desde la Universidad de Concepción señalaron: “La Universidad de Concepción lamenta profundamente el fallecimiento de Paolo Millalonco Díaz, quien perteneciera a nuestras filas, tras un trágico accidente ocurrido en el Lago Llanquihue. Paolo siempre será parte de la historia del Campanil, y su recuerdo permanecerá en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.