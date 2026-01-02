La ministra de salud entrega declaraciones por la polémica atención médica de su madre

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, salió a enfrentar públicamente la controversia por la cirugía de su madre en el Hospital del Salvador, descartando que haya existido algún tipo de privilegio o intervención indebida en el proceso y asegurando que no tiene previsto renunciar al cargo.

En una conferencia de prensa realizada a una semana de estallado el caso, la secretaria de Estado sostuvo que la atención correspondió a una urgencia médica y no a una cirugía electiva.

“Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre”, afirmó, subrayando que “las urgencias no entran a listas de espera”. Aguilera explicó que la priorización fue definida por el equipo clínico del recinto, debido a la gravedad del cuadro.

“No tengo pensado presentar la renuncia”

“Era un daño que llevaba indefectiblemente a la muerte”, señaló, aludiendo a la fractura de cadera sufrida por su madre, de 87 años y con demencia avanzada. Además, recalcó que la atención “se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por el hospital”.

La ministra también negó haber ejercido presión sobre el personal de salud. “Nunca solicité una atención especial”, aseguró, precisando que su rol fue el de una familiar que acudió a ver a una paciente hospitalizada.

Consultada por las críticas y las solicitudes de renuncia desde el Congreso, Aguilera fue clara: “No tengo pensado presentar la renuncia”, aunque agregó que su continuidad, como la de todas las autoridades, “está siempre a disposición de la voluntad del Presidente de la República”.

Finalmente, lamentó la muerte del paciente cuya cirugía fue postergada y calificó el episodio como “especialmente doloroso” para su familia, en medio de la exposición pública del caso.