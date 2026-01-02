“Abandonaron a nuestros pescadores”: familias de la Bruma califican informe de la Armada como “clave” para esclarecer el naufragio

Las familias de los siete tripulantes de la lancha Bruma valoraron el informe emitido por la Armada de Chile, al que calificaron como un punto decisivo en la investigación por el naufragio ocurrido en marzo de 2025 frente a la Isla Santa María, en la región del Biobío.

El documento, elaborado por la Dirección General del Territorio Marítimo, ratificó la responsabilidad del buque pesquero industrial Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, en la colisión que terminó con la desaparición de la embarcación artesanal.

El abogado querellante de las familias, Rafael Poblete, destacó el alcance del dictamen y su impacto en el ámbito judicial. “Este antecedente es clave, porque no solo confirma la colisión, sino que también acredita que no hubo auxilio oportuno, lo que podría incidir directamente en la arista penal”, sostuvo.

En la misma línea, la vocera de los familiares, Claudia Urrutia, aseguró que la lancha cumplía con todas las exigencias de seguridad y visibilidad. “Cumplía absolutamente con todo. Dio su posición, la informó y estaba la luz de tope encendida”, afirmó a Sabes.

“El informe es contundente”

Urrutia también acusó una omisión grave tras el impacto. “El informe es contundente. La maniobra de auxilio es obligatoria y el procedimiento lo señala”, señaló, agregando que, según los registros de navegación, el buque industrial continuó su ruta.

“No lo hicieron y abandonaron a nuestros pescadores. Peor aún, el track de navegación muestra que aceleraron”, acusó.

El naufragio de la Bruma ocurrió la madrugada del 30 de marzo de 2025 frente a las costas de Coronel. A casi nueve meses del hecho, los siete tripulantes continúan desaparecidos, mientras el informe de la Armada refuerza las responsabilidades que serán analizadas por la justicia.