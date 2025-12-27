;

Tras operación a madre de la ministra Aguilera: Hospital del Salvador aclara que “cumplía con los criterios de priorización”

La adulta mayor recibió una rápida atención en el recinto de salud, tras sufrir una fractura de cadera en un accidente doméstico.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se ha visto envuelta en la polémica luego de que su madre fue intervenida rápidamente en el Hospital del Salvador.

En detalle, la adulta mayor ingresó a Urgencia el pasado 23 de diciembre tras sufrir una fractura de cadera. De acuerdo a La Tercera, 10 horas después del ingreso, la madre de la ministra fue intervenida gracias a una decisión que alteró el orden de las cirugías programadas, luego de entrar a pabellón sin los papeles administrativos requeridos.

Es por ello, que desde el Hospital del Salvador emitieron un comunicado para aclarar la situación. “Se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos”, detallaron.

Cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica", indica el comunicado.

Además hubo “la presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología de la paciente”, enfatizaron desde el recinto de salud.

Por otro lado, descartaron que la “resolución quirúrgica de esta paciente hubiera afectado la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital".

