;

Formulan cargos por faltas a la probidad contra Sergio Yáber y tres abogados ligados a notarías en el caso Muñeca Bielorrusa

Investigación administrativa avanza a etapa de descargos y revela vínculos, pagos cuestionados y posibles delitos remitidos al Ministerio Público.

Martín Neut

Sergio Yaber

Sergio Yaber

La Corte de Apelaciones de San Miguel dio un paso decisivo en las investigaciones administrativas que afectan a cuatro abogados ligados al sistema notarial y registral, al formular cargos por faltas a la probidad contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; los notarios de San Miguel Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar; y el abogado y exnotario interino Fernando Martel.

Según La Tercera, la fiscal judicial Carla Troncoso, a cargo del sumario, concluyó la etapa indagatoria y notificó los cargos tras analizar antecedentes provenientes de reportajes de prensa y diligencias propias del proceso.

Revisa también:

ADN

Se trata de cuatro investigaciones paralelas, cada una con hechos específicos, aunque conectadas por presuntos vínculos y redes de influencia entre los involucrados.

Casos uno por uno

En el caso de Yáber, los cargos recogen su presunta participación en la denominada trama bielorrusa, el uso de influencias para incidir en nombramientos de oficios registrales y sus nexos con Gonzalo Migueles, imputado por lavado de activos.

Respecto de Ortúzar, el sumario cuestiona un pago de $15 millones a Migueles previo a asumir como notario, monto que —según la investigación— no habría sido debidamente respaldado.

Barrena, en tanto, aparece vinculado a una operación relacionada con un vehículo de alta gama adquirido por Yáber y que posteriormente terminó en manos de la exministra Ángela Vivanco. Martel, por su parte, también fue acusado por faltas a la probidad debido a su relación con la misma red.

Siguiente pasos

Con la formulación de cargos, el proceso entra ahora en la fase de descargos, en la que los investigados podrán presentar defensas y pruebas.

Finalizada esta etapa, la fiscal judicial elaborará un informe con propuestas de sanción al pleno de la Corte de San Miguel, donde la medida más grave contempla una suspensión de hasta cuatro meses con medio goce de sueldo, mientras que Martel arriesga, como máximo, una multa.

En paralelo, Troncoso resolvió remitir antecedentes a la Fiscalía Nacional, al estimar que parte de lo recopilado podría configurar eventuales delitos. Dichos antecedentes serán analizados por la Unidad Anticorrupción y podrían sumarse a causas penales en curso o dar origen a nuevas investigaciones.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad