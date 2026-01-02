Formulan cargos por faltas a la probidad contra Sergio Yáber y tres abogados ligados a notarías en el caso Muñeca Bielorrusa

La Corte de Apelaciones de San Miguel dio un paso decisivo en las investigaciones administrativas que afectan a cuatro abogados ligados al sistema notarial y registral, al formular cargos por faltas a la probidad contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; los notarios de San Miguel Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar; y el abogado y exnotario interino Fernando Martel.

Según La Tercera, la fiscal judicial Carla Troncoso, a cargo del sumario, concluyó la etapa indagatoria y notificó los cargos tras analizar antecedentes provenientes de reportajes de prensa y diligencias propias del proceso.

Se trata de cuatro investigaciones paralelas, cada una con hechos específicos, aunque conectadas por presuntos vínculos y redes de influencia entre los involucrados.

Casos uno por uno

En el caso de Yáber, los cargos recogen su presunta participación en la denominada trama bielorrusa, el uso de influencias para incidir en nombramientos de oficios registrales y sus nexos con Gonzalo Migueles, imputado por lavado de activos.

Respecto de Ortúzar, el sumario cuestiona un pago de $15 millones a Migueles previo a asumir como notario, monto que —según la investigación— no habría sido debidamente respaldado.

Barrena, en tanto, aparece vinculado a una operación relacionada con un vehículo de alta gama adquirido por Yáber y que posteriormente terminó en manos de la exministra Ángela Vivanco. Martel, por su parte, también fue acusado por faltas a la probidad debido a su relación con la misma red.

Siguiente pasos

Con la formulación de cargos, el proceso entra ahora en la fase de descargos, en la que los investigados podrán presentar defensas y pruebas.

Finalizada esta etapa, la fiscal judicial elaborará un informe con propuestas de sanción al pleno de la Corte de San Miguel, donde la medida más grave contempla una suspensión de hasta cuatro meses con medio goce de sueldo, mientras que Martel arriesga, como máximo, una multa.

En paralelo, Troncoso resolvió remitir antecedentes a la Fiscalía Nacional, al estimar que parte de lo recopilado podría configurar eventuales delitos. Dichos antecedentes serán analizados por la Unidad Anticorrupción y podrían sumarse a causas penales en curso o dar origen a nuevas investigaciones.