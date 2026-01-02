Hospital Del Salvador responde a cuestionamientos tras operación de madre de la ministra Ximena Aguilera

A través de un comunicado, el Hospital Del Salvador se refirió a la polémica que envuelve a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y su madre.

Esto porque, según denunció T13, la madre de la secretaria de Estado fue operada “por autorización de dirección”, sin que se completaran los procedimientos administrativos de rigor.

Esto habría provocado que un paciente, que presuntamente también estaba a la espera de una intervención de Salud, falleciera.

Sobre esto se refirió el hospital en el comunicado, en el cual señalaron que “es importante precisar que el paciente se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave, y permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos”.

“Durante ese período recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica, incluyendo manejo intensivo y las intervenciones quirúrgicas necesarias para abordar su problema de salud”, agregaron.

“Esto correspondía a un procedimiento programado y no respondía a un requerimiento de urgencia”, afirmaron desde el recinto.

Además, sostuvieron que “durante esa jornada se registraron diversas modificaciones en la tabla de pabellón por motivos vinculados a complicaciones de otros usuarios. Pese a ello, el procedimiento fue realizado de forma oportuna para esta clase de intervenciones programadas".

Pese a esto, desde el Hospital del Salvador confirmaron que realizarán una auditoría clínica que ya se encuentra en curso. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta persona y expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, sostuvieron.

Finalmente, el recinto de salud expresó que “las decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos”, descartando así alguna atención “priorizada”.