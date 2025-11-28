Corte de San Miguel ordena sumario por voto de Ministro y Exministro a favor de Sergio Yáber

El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del ministro del tribunal de alzada, Carlos Farías Pino, y del exministro Luis Sepúlveda Coronado.

La decisión fue adoptada en sesión de este 28 de noviembre de 2025 con el objetivo de investigar la “eventual responsabilidad disciplinaria” de ambos tras ser mencionados en hechos expuestos por la prensa nacional y considerando antecedentes administrativos existentes.

Voto y contrataciones en el Caso Yáber

La decisión de la Corte de Apelaciones se relaciona con el nombramiento del abogado Sergio Yáber como conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.

Según una publicación de Ciper, tanto Farías Pino como Sepúlveda Coronado votaron en favor de Yáber, quien se encontraba en el noveno lugar de la lista de postulantes, dejando ocho opciones con mejores antecedentes para el puesto.

Tras ser seleccionado para el cargo, Yáber contrató en su equipo de trabajo a la esposa del exministro Sepúlveda y a un hermano del ministro Farías.

Cabe señalar que el conservador Sergio Yáber está siendo investigado actualmente por la Fiscalía de Los Lagos por transferencias a políticos, las cuales fueron detectadas en el marco de la denominada “trama bielorrusa”.