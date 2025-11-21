Suspenden al conservador y archivero judicial de Puente Alto en medio de investigación disciplinaria

El Poder Judicial confirmó este viernes la suspensión transitoria del conservador de Bienes Raíces y archivero judicial de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, medida adoptada por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, en el marco de un sumario administrativo que sigue abierto.

Según la resolución, la instructora del caso determinó apartar de sus funciones a Yáber mientras avanzan las diligencias, al considerar que esta medida “es necesaria para los fines de la investigación”.

El proceso disciplinario fue ordenado por el pleno del tribunal de alzada tras la aparición de diversos antecedentes relacionados con el conservador y otros funcionarios de la jurisdicción. La suspensión podrá ser revisada por la Corte en caso de que se presente un recurso de apelación.

Caso Audios

La indagatoria surge en un contexto especialmente sensible para el Poder Judicial. En las últimas semanas, Sergio Yáber ha sido mencionado en escuchas telefónicas y testimonios vinculados a distintas causas de connotación pública, entre ellas la arista del llamado caso Audios, que investiga presuntas gestiones extrajudiciales para influir en decisiones judiciales y administrativas.

En esos antecedentes, difundidos por distintos medios, el conservador aparece vinculado a conversaciones que involucran a notarios, ministros y otros conservadores de Bienes Raíces.

Además, Yáber figura como imputado en una investigación por presuntos pagos irregulares relacionados con el litigio entre Codelco y el consorcio de origen bielorruso CBM, donde el Ministerio Público indaga eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.

Pese a estos antecedentes, el proceso disciplinario iniciado ahora por la Corte de San Miguel corresponde a una investigación interna, independiente del ámbito penal.

La medida adoptada por la fiscal judicial se suma a la decisión previa del tribunal de abrir un sumario que también involucra a notarios y exnotarios de la jurisdicción. El Poder Judicial ha señalado que el objetivo es esclarecer la conducta de los funcionarios mencionados en reportes y registros divulgados durante las últimas semanas.