;

Cancillería de Bolivia ayudará “en los todos procesos” a madre de cuatro niñas muertas en incendio de Melipilla

La institución activó protocolos consulares, coordina con Fiscalía y servicios chilenos, y gestiona apoyo y documentación tras la tragedia ocurrida de madrugada.

Martín Neut

Fatal incendio en una vivienda de Melipilla se salda con 4 niñas fallecidas

Fatal incendio en una vivienda de Melipilla se salda con 4 niñas fallecidas

La Cancillería de Bolivia informó que activó de forma inmediata los protocolos de asistencia y protección consular tras el incendio ocurrido la madrugada del jueves en la comuna de Melipilla, que dejó como saldo la muerte de cuatro niñas de nacionalidad boliviana.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores expresó su pesar “con profundo pesar” por el fallecimiento de las menores, de 15, 13, 8 y 5 años, quienes vivían junto a sus familias en un cité donde residían al menos cuatro hogares bolivianos.

Revisa también:

ADN

Según antecedentes preliminares entregados por autoridades chilenas, el siniestro se habría originado presuntamente por una falla eléctrica.

Las niñas eran hijas de Lidia Zepita Condocota, de 36 años, quien resultó con quemaduras y fue atendida médicamente.

“Se activaron de manera inmediata los protocolos”

Desde La Paz, la Cancillería señaló que, una vez conocido el hecho, se activaron “de manera inmediata los protocolos de asistencia y protección consular, con el objetivo de brindar apoyo oportuno a las personas afectadas”.

En ese marco, el Consulado General de Bolivia en Chile mantiene coordinación con la Fiscalía de Melipilla, además de colaborar con Carabineros, Bomberos y el Servicio Médico Legal en el contexto de la investigación.

El organismo añadió que se están realizando gestiones para regularizar documentación y acompañar a la familia en “los procesos que se derivan de esta tragedia”, mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas del incendio.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad