Cancillería de Bolivia ayudará “en los todos procesos” a madre de cuatro niñas muertas en incendio de Melipilla

Fatal incendio en una vivienda de Melipilla se salda con 4 niñas fallecidas

La Cancillería de Bolivia informó que activó de forma inmediata los protocolos de asistencia y protección consular tras el incendio ocurrido la madrugada del jueves en la comuna de Melipilla, que dejó como saldo la muerte de cuatro niñas de nacionalidad boliviana.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores expresó su pesar “con profundo pesar” por el fallecimiento de las menores, de 15, 13, 8 y 5 años, quienes vivían junto a sus familias en un cité donde residían al menos cuatro hogares bolivianos.

Según antecedentes preliminares entregados por autoridades chilenas, el siniestro se habría originado presuntamente por una falla eléctrica.

Las niñas eran hijas de Lidia Zepita Condocota, de 36 años, quien resultó con quemaduras y fue atendida médicamente.

“Se activaron de manera inmediata los protocolos”

Desde La Paz, la Cancillería señaló que, una vez conocido el hecho, se activaron “de manera inmediata los protocolos de asistencia y protección consular, con el objetivo de brindar apoyo oportuno a las personas afectadas”.

En ese marco, el Consulado General de Bolivia en Chile mantiene coordinación con la Fiscalía de Melipilla, además de colaborar con Carabineros, Bomberos y el Servicio Médico Legal en el contexto de la investigación.

El organismo añadió que se están realizando gestiones para regularizar documentación y acompañar a la familia en “los procesos que se derivan de esta tragedia”, mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas del incendio.