La UC se frota las manos: la millonaria suma que recibirán los cruzados por la venta de Gonzalo Tapia al São Paulo

La operación beneficia directamente al club precordillerano, que mantiene el 20% de los derechos económicos del delantero.

Martín Neut

Gonzalo Tapia - UC

Gonzalo Tapia - UC / Alexandre Schneider

São Paulo confirmó la compra definitiva de Gonzalo Tapia tras el buen rendimiento que el delantero chileno mostró durante el último semestre en el fútbol brasileño, una operación que también genera un importante ingreso para Universidad Católica.

El club paulista decidió ejercer de forma anticipada la opción de compra incluida en el contrato de préstamo, asegurando el 60% de los derechos económicos del extremo de 23 años, quien firmó un vínculo que se extenderá hasta la temporada 2029.

ADN

La decisión fue informada oficialmente por la institución a través de sus canales digitales, pese a que el acuerdo inicial contemplaba el préstamo hasta mediados de 2026.

¿Cuánto va a recibir Católica por la venta de Tapia?

La transacción, que se cerró en torno a los 2,2 millones de dólares, beneficia directamente a la UC, ya que el club chileno conserva el 20% de los derechos del jugador.

Con ello, los cruzados recibirán cerca de medio millón de dólares, una cifra superior a los 450 millones de pesos, recursos clave para la planificación del plantel de cara a los desafíos internacionales.

En lo deportivo, Tapia continuará su proceso de consolidación en Brasil y se enfocará en el inicio de la temporada 2026 de Sao Paulo.

