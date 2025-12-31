;

Gonzalo Tapia definió su futuro: nuevo contrato y un acuerdo que involucra a otros dos jugadores

El delantero chileno extendió su vínculo con Sao Paulo hasta 2029.

River Plate y Sao Paulo concretaron una operación que involucró a tres jugadores, entre ellos, el chileno Gonzalo Tapia.

El delantero nacional y el argentino Enzo Díaz estaban a préstamo en el club brasileño, cedidos por River. Sin embargo, los dos equipos llegaron a un acuerdo para sellar el traspaso definitivo de ambos futbolistas.

En el caso de Tapia, firmó un nuevo contrato con Sao Paulo, renovando el vínculo hasta 2029. Por su parte, el defensa trasandino renovó hasta 2028 con el “Tricolor”.

El tercer jugador de esta operación es Giuliano Galoppo. El mediocampista argentino estaba a préstamo en River Plate, pero los “Millonarios” cerraron el acuerdo con Sao Paulo para comprar su pase, y así retener al volante.

