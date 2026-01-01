;

Osorio suma adeptos en Europa: dos clubes de Alemania sondean al volante chileno

El extremo del Midtjylland continúa siendo observado por diversos equipos del “Viejo Continente”.

Darío Osorio es, claramente, la figura más exportable que tiene el fútbol chileno en el arranque del 2026.

Aunque ya milita en el Midtjylland de Dinamarca, el extremo formado en la U de Chile podría seguir dando grandes saltos en Europa, considerando sus 21 años.

Además, en la liga danesa está siendo bien evaluado, al punto que esta semana la revista Tipsbladet lo escogió como el mejor extremo derecho del torneo.

Con todo esto, Darío Ororio sigue proyectando sus chances de crecimiento futbolístico, con clubes de Inglaterra, Italia y España que lo seguirían desde hace meses.

A ellos también se sumarían elencos de la Bundesliga, la principal competencia de Alemania, desde donde ya se había planteado el sondeo del Bayern Munich.

Según información de Nicolo Schira, especialista en el mercado de fichajes europeo, tanto el Borussia Dortmund como el Hertha Berlín ya habrían mostrado su interés en sumar a Darío Osorio, lo que eventualmente podría concretarse estas semanas o ya en el mercado de verano en el “Viejo Continente”.

