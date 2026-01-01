;

Comenzaron 2026 con el pie derecho: el positivo Año Nuevo de los chilenos en la Championship

Lawrence Vigouroux, Ben Brereton y Marcelino Núñez tuvieron un buen comienzo de año con sus respectivos clubes en el ascenso inglés.

Carlos Madariaga

Comenzaron 2026 con el pie derecho: el positivo Año Nuevo de los chilenos en la Championship / Agencia Getty

El fútbol inglés no se detiene en Año Nuevo y así como la Premier League, también la Championship, el ascenso, tuvo acción este jueves.

Al respecto, los tres chilenos involucrados en la categoría pudieron jugar y sacar cuentas alegres luego de celebrar la llegada del 2026.

Por una parte, Ben Brereton jugó los últimos 31 minutos del triunfo 1-0 del Derby County ante el Middlesbrough, poniendo fin a una racha de tres fechas seguidas sin victorias.

Marcelino Núñez también fue suplente e ingresó al minuto 68 en la victoria 2-1 del Ipswich Town ante el Oxford United, resultado que les permitió llegar a tres victorias consecutivas en la Championship.

A eso se suma el gran nivel de Lawrence Vigouroux, quien fue titular y decisivo para el triunfo 1-0 del Swansea ante West Bromwich Albion. El seleccionado nacional tuvo siete atajadas y fue escogido la figura en la victoria de los galeses.

Con estos buenos rendimientos, el Ipswich Town de Marcelino Núñez es segundo en la Championship, con 44 puntos. En tanto, el Derby County de Ben Brereton está undécimo, con 35 unidades; mientras que el Swansea de Lawrence Vigouroux está décimosexto, con 32 puntos.

