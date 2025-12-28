;

La UC planea un nuevo golpe al mercado: la otra figura del fútbol chileno que interesa en San Carlos

El elenco cruzado sigue buscando refuerzos para la temporada 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad Católica se ha convertido en uno de los clubes más activos del actual mercado de pases. Con el desafío de la Copa Libertadores en el horizonte, el elenco cruzado se adelantó y ya oficializó a cuatro refuerzos para la temporada 2026.

Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo quieren seguir potenciando su plantel y ahora las fichas apuntan hacia La Florida. Según informó La Tercera, el cuadro precordillerano tiene en carpeta a Michael Vadulli, extremo de Audax Italiano.

Revisa también:

ADN

El atacante de 27 años, con pasos por Deportes Iquique y Palestino, asoma como alternativa ante la incierta continuidad del venezolano Eduard Bello, quien terminó su préstamo desde Barcelona de Guayaquil y la UC negocia para rebajar su opción de compra, fijada en 1.5 millones de dólares.

En la última temporada, Vadulli disputó un total de 29 partidos, anotó 5 goles y entregó 3 asistencias con la camiseta de los “Itálicos”, siendo una de las piezas claves para la clasificación del equipo a la Copa Sudamericana.

De todas formas, la salida del extremo de Audax Italiano no es algo sencillo, ya que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, si Universidad Católica lo quiere, se verá obligado a negociar.

Cabe recordar que el otro apuntado por los cruzados es César Munder, también extremo, que podría retornar a la precordillera tras su positivo último paso por Cobresal.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad