La UC planea un nuevo golpe al mercado: la otra figura del fútbol chileno que interesa en San Carlos

Universidad Católica se ha convertido en uno de los clubes más activos del actual mercado de pases. Con el desafío de la Copa Libertadores en el horizonte, el elenco cruzado se adelantó y ya oficializó a cuatro refuerzos para la temporada 2026.

Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo quieren seguir potenciando su plantel y ahora las fichas apuntan hacia La Florida. Según informó La Tercera, el cuadro precordillerano tiene en carpeta a Michael Vadulli, extremo de Audax Italiano.

El atacante de 27 años, con pasos por Deportes Iquique y Palestino, asoma como alternativa ante la incierta continuidad del venezolano Eduard Bello, quien terminó su préstamo desde Barcelona de Guayaquil y la UC negocia para rebajar su opción de compra, fijada en 1.5 millones de dólares.

En la última temporada, Vadulli disputó un total de 29 partidos, anotó 5 goles y entregó 3 asistencias con la camiseta de los “Itálicos”, siendo una de las piezas claves para la clasificación del equipo a la Copa Sudamericana.

De todas formas, la salida del extremo de Audax Italiano no es algo sencillo, ya que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, si Universidad Católica lo quiere, se verá obligado a negociar.

Cabe recordar que el otro apuntado por los cruzados es César Munder, también extremo, que podría retornar a la precordillera tras su positivo último paso por Cobresal.