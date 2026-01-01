Este fue el primer gol del 2026 en la Premier League / Jordan Pettitt - PA Images

A pesar de no haber tenido el tradicional vendaval de partidos del Boxing Day, la Premier League no falló en este 1 de enero y tuvo actividad para los fanáticos del fútbol.

La única liga entre las más trascendentes de Europa que dispuso partidos en agenda durante Año Nuevo programó cuatro encuentros.

Dos dieron inicio a la acción, con Liverpool recibiendo a Leeds United y Crystal Palace enfrentando a Fullham.

Fue en Selhurst Park donde se concretó el primer gol del 2026 en la Premier League, obra de los locales.

Todo luego que Nathaniel Clyne ejecutara un buen centro para la aparición del francés Jean-Philippe Mateta, quien conectó de cabeza al minuto 39 para el 1-0 en favor del Crystal Palace.

¡SIEMPRE ESTÁ JEAN-PHILIPPE! Mateta cabeceó muy bien y puso el 1-0 de Crystal Palace sobre Fulham... ¡El primer gol en la #PREMIERxESPN del 2026!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7v9ZiuUPUg — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2026

Sin embargo, dicho tanto no le alcanzó a Crystal Palace para el triunfo, pues a 10 minutos del final, Tom Cairney igualó el marcador para Fulham.