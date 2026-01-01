;

VIDEO. Este fue el primer gol del 2026 en la Premier League

El fútbol inglés no descansa en Año Nuevo y tuvo acción este jueves.

Carlos Madariaga

Este fue el primer gol del 2026 en la Premier League

Este fue el primer gol del 2026 en la Premier League / Jordan Pettitt - PA Images

A pesar de no haber tenido el tradicional vendaval de partidos del Boxing Day, la Premier League no falló en este 1 de enero y tuvo actividad para los fanáticos del fútbol.

La única liga entre las más trascendentes de Europa que dispuso partidos en agenda durante Año Nuevo programó cuatro encuentros.

Revisa también:

ADN

Dos dieron inicio a la acción, con Liverpool recibiendo a Leeds United y Crystal Palace enfrentando a Fullham.

Fue en Selhurst Park donde se concretó el primer gol del 2026 en la Premier League, obra de los locales.

Todo luego que Nathaniel Clyne ejecutara un buen centro para la aparición del francés Jean-Philippe Mateta, quien conectó de cabeza al minuto 39 para el 1-0 en favor del Crystal Palace.

Sin embargo, dicho tanto no le alcanzó a Crystal Palace para el triunfo, pues a 10 minutos del final, Tom Cairney igualó el marcador para Fulham.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad