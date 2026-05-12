;

Assadi se sincera tras su renovación con la U: “No me hubiese gustado irme sin renovar, como se podría haber dado”

El volante aclaró sus intenciones luego de extender su vínculo con los azules hasta finales de 2028.

Daniel Ramírez

@udechileoficial

@udechileoficial

Tras varios meses de incertidumbre, Universidad de Chile finalmente logró sellar la renovación de Lucas Assadi, quien extendió su contrato con los azules hasta finales de 2028.

Este martes, la U publicó en su canal de YouTube un video con declaraciones de Assadi luego de renovar su vínculo con el club. “Este nuevo contrato significa mucho para mí, era algo que venía buscando hace un par de meses. Estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores. Es un lindo paso en mi carrera”, reconoció el volante.

“Decido continuar acá porque es el club de mis amores. No me hubiese gustado irme de la U sin renovar, como se podría haber dado. Creo que estoy haciendo bien las cosas con el club que me ha dado todo”, agregó el mediocampista.

Revisa también:

ADN

Además, el futbolista de 22 años señaló sus principales objetivos. “En lo personal, quiero volver a mi nivel. He estado al debe con eso y he jugado poco. Quiero volver a lo mío, que es encarar y convertir goles. A nivel de club, el objetivo es levantar la copa a fin de año”, indicó.

Por último, Lucas Assadi valoró el cariño que le entregan los hinchas azules. “Solo palabras de agradecimiento. Siempre han sido súper cariñosos y amables conmigo. Jugar en el club de tus amores y que los hinchas te quieran, es algo muy bonito”, aseguró.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad