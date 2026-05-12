Assadi se sincera tras su renovación con la U: “No me hubiese gustado irme sin renovar, como se podría haber dado”

Tras varios meses de incertidumbre, Universidad de Chile finalmente logró sellar la renovación de Lucas Assadi, quien extendió su contrato con los azules hasta finales de 2028.

Este martes, la U publicó en su canal de YouTube un video con declaraciones de Assadi luego de renovar su vínculo con el club. “Este nuevo contrato significa mucho para mí, era algo que venía buscando hace un par de meses. Estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores. Es un lindo paso en mi carrera”, reconoció el volante.

“Decido continuar acá porque es el club de mis amores. No me hubiese gustado irme de la U sin renovar, como se podría haber dado. Creo que estoy haciendo bien las cosas con el club que me ha dado todo”, agregó el mediocampista.

Además, el futbolista de 22 años señaló sus principales objetivos. “En lo personal, quiero volver a mi nivel. He estado al debe con eso y he jugado poco. Quiero volver a lo mío, que es encarar y convertir goles. A nivel de club, el objetivo es levantar la copa a fin de año”, indicó.

Por último, Lucas Assadi valoró el cariño que le entregan los hinchas azules. “Solo palabras de agradecimiento. Siempre han sido súper cariñosos y amables conmigo. Jugar en el club de tus amores y que los hinchas te quieran, es algo muy bonito”, aseguró.