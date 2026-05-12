Mon Laferte prepara dos Movistar Arena agotados con un show de más de 30 canciones: este es el setlist que mostraría en Santiago

Tras recorrer países como México, Colombia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, Mon Laferte volverá a Chile para presentarse los próximos 14 y 15 de mayo en un repleto Movistar Arena, en el marco de su gira internacional “Femme Fatale Tour”.

El espectáculo llega impulsado por el éxito de su más reciente álbum Femme Fatale, donde canciones como “Otra noche de llorar”, “Melancolía” y “My One and Only Love”, esta última junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, han logrado gran recepción en plataformas digitales.

25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

Sin embargo, el concierto no se centra únicamente en su nuevo material. El repertorio incluye un recorrido por distintas etapas de su carrera, sumando clásicos como “Amor completo”, “Si tú me quisieras”, “Antes de ti” y “Amárrame”, además de un cover de “Can’t Take My Eyes Off You”, popularizado por Frankie Valli.

El siguiente fue el setlist de su presentación más reciente en Colombia, y que podría hacer cantar al Movistar Arena:

Acto 1

Mi hombre

Femme fatale

Tormento

Veracruz

My One and Only Love

Can’t Take My Eyes Off You

Acto 2

1:30

El gran señor

Pornocracia

La tirana

Vuelve por favor

Química mayor

Quédate esta noche

Paisaje japonés

Flaco

Supermercado

Amor completo

Acto 3

Esto es amor

Flor de amapola

Amado mío

Hasta que nos despierte la soledad

Préndele fuego

Las flores que dejaste en la mesa

Ocupa mi piel

Funeral

Si tú me quisieras

Amantes suicidas

Por qué me fui a enamorar de ti

Te juro que volveré

Amárrame

Acto 4

Melancolía

Mi buen amor

Antes de ti

Aunque te mueras por volver

Otra noche de llorar

Tu falta de querer

Encore