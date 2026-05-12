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Mon Laferte prepara dos Movistar Arena agotados con un show de más de 30 canciones: este es el setlist que mostraría en Santiago

La artista chilena regresará a Santiago con su “Femme Fatale Tour”, una gira que combina las canciones de su más reciente disco con algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / Mauricio Santana

Tras recorrer países como México, Colombia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, Mon Laferte volverá a Chile para presentarse los próximos 14 y 15 de mayo en un repleto Movistar Arena, en el marco de su gira internacional “Femme Fatale Tour”.

El espectáculo llega impulsado por el éxito de su más reciente álbum Femme Fatale, donde canciones como “Otra noche de llorar”, “Melancolía” y “My One and Only Love”, esta última junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, han logrado gran recepción en plataformas digitales.

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25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Sin embargo, el concierto no se centra únicamente en su nuevo material. El repertorio incluye un recorrido por distintas etapas de su carrera, sumando clásicos como “Amor completo”, “Si tú me quisieras”, “Antes de ti” y “Amárrame”, además de un cover de “Can’t Take My Eyes Off You”, popularizado por Frankie Valli.

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El siguiente fue el setlist de su presentación más reciente en Colombia, y que podría hacer cantar al Movistar Arena:

Acto 1

  • Mi hombre
  • Femme fatale
  • Tormento
  • Veracruz
  • My One and Only Love
  • Can’t Take My Eyes Off You

Acto 2

  • 1:30
  • El gran señor
  • Pornocracia
  • La tirana
  • Vuelve por favor
  • Química mayor
  • Quédate esta noche
  • Paisaje japonés
  • Flaco
  • Supermercado
  • Amor completo

Acto 3

  • Esto es amor
  • Flor de amapola
  • Amado mío
  • Hasta que nos despierte la soledad
  • Préndele fuego
  • Las flores que dejaste en la mesa
  • Ocupa mi piel
  • Funeral
  • Si tú me quisieras
  • Amantes suicidas
  • Por qué me fui a enamorar de ti
  • Te juro que volveré
  • Amárrame

Acto 4

  • Melancolía
  • Mi buen amor
  • Antes de ti
  • Aunque te mueras por volver
  • Otra noche de llorar
  • Tu falta de querer

Encore

  • Vida normal

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