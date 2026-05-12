Mon Laferte prepara dos Movistar Arena agotados con un show de más de 30 canciones: este es el setlist que mostraría en Santiago
La artista chilena regresará a Santiago con su “Femme Fatale Tour”, una gira que combina las canciones de su más reciente disco con algunos de los mayores éxitos de su carrera.
Tras recorrer países como México, Colombia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, Mon Laferte volverá a Chile para presentarse los próximos 14 y 15 de mayo en un repleto Movistar Arena, en el marco de su gira internacional “Femme Fatale Tour”.
El espectáculo llega impulsado por el éxito de su más reciente álbum Femme Fatale, donde canciones como “Otra noche de llorar”, “Melancolía” y “My One and Only Love”, esta última junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, han logrado gran recepción en plataformas digitales.
Sin embargo, el concierto no se centra únicamente en su nuevo material. El repertorio incluye un recorrido por distintas etapas de su carrera, sumando clásicos como “Amor completo”, “Si tú me quisieras”, “Antes de ti” y “Amárrame”, además de un cover de “Can’t Take My Eyes Off You”, popularizado por Frankie Valli.
Revisa también
El siguiente fue el setlist de su presentación más reciente en Colombia, y que podría hacer cantar al Movistar Arena:
Acto 1
- Mi hombre
- Femme fatale
- Tormento
- Veracruz
- My One and Only Love
- Can’t Take My Eyes Off You
Acto 2
- 1:30
- El gran señor
- Pornocracia
- La tirana
- Vuelve por favor
- Química mayor
- Quédate esta noche
- Paisaje japonés
- Flaco
- Supermercado
- Amor completo
Acto 3
- Esto es amor
- Flor de amapola
- Amado mío
- Hasta que nos despierte la soledad
- Préndele fuego
- Las flores que dejaste en la mesa
- Ocupa mi piel
- Funeral
- Si tú me quisieras
- Amantes suicidas
- Por qué me fui a enamorar de ti
- Te juro que volveré
- Amárrame
Acto 4
- Melancolía
- Mi buen amor
- Antes de ti
- Aunque te mueras por volver
- Otra noche de llorar
- Tu falta de querer
Encore
- Vida normal
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