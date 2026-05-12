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Usach informa muerte de estudiante de la FAE y suspende actividades durante la jornada

El hecho, que enluta a la comunidad estudiantil, está siendo investigado.

Juan Castillo

Agencia Uno | La Universidad de Santiago de Chile (Usach)

Agencia Uno | La Universidad de Santiago de Chile (Usach) / Sebastian Beltran Gaete

La Universidad de Santiago de Chile informó durante esta jornada el fallecimiento de un estudiante de la Facultad de Administración y Economía, en un hecho que, según comunicó la institución, se encuentra bajo investigación.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, la casa de estudios expresó su pesar por lo ocurrido y comunicó la suspensión de las actividades académicas y administrativas durante este martes en la facultad afectada.

Usach activa medidas de contención y suspende actividades en la FAE

En el comunicado emitido por el decano Raúl Berríos, la universidad señaló: “Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de un estudiante de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el cual está siendo investigado”.

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La institución también entregó condolencias a las personas cercanas al estudiante y reconoció el impacto que este tipo de situaciones puede generar dentro de la comunidad. “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeras, compañeros y a todas las personas afectadas por esta dolorosa situación”, indicó el texto.

Además, la universidad afirmó que pondrá a disposición canales de acompañamiento y apoyo institucional para quienes lo requieran. En esa línea, sostuvo que estos momentos generan “conmoción, tristeza e impacto en toda la comunidad universitaria”, por lo que enfatizó su respaldo a la Facultad de Administración y Economía.

Como medida inmediata, la Usach confirmó la suspensión de actividades en la unidad académica durante la jornada. Según explicó, la decisión busca “resguardar a la comunidad de la Facultad en este difícil momento”.

Por ahora, no se han entregado más antecedentes sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre las diligencias asociadas a la investigación. La universidad reiteró su compromiso con el cuidado, el respeto y el acompañamiento de sus estudiantes, funcionarios y académicos.

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