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VIDEO. Tohá critica inicio del gobierno del Presidente Kast: “Ha costado instalar una agenda, hay decisiones difíciles de comprender”

La exministra del Interior presentó el libro “Conversaciones con Carolina Tohá: La política se metió conmigo”, donde reflexiona sobre su historia personal, el presente político chileno y lanza críticas a las primeras decisiones del Ejecutivo.

Nelson Quiroz

Tohá - Kast

Tohá - Kast / Diego Martin

En medio de la presentación de su nuevo libro junto al periodista Daniel Hopenhayn, la exministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una serie de reflexiones políticas marcadas por cuestionamientos al inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, especialmente en materia de seguridad y conducción política.

Durante una conversación con País ADN, la ex precandidata presidencial sostuvo que le ha “llamado la atención” que, tras una campaña donde la seguridad ocupó un lugar central, la actual administración “ha costado instalar una agenda” y definir con claridad qué medidas impulsará. “Se han tomado varias decisiones difíciles de comprender”, afirmó.

ADN

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Entre los puntos que cuestionó, mencionó la eliminación de unidades estratégicas del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la salida de la directora de inteligencia de la PDI. “Son decisiones que realmente yo no logro en mi mente explicarme por qué se toman”, señaló.

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La exsecretaria de Estado también criticó el tono utilizado por sectores oficialistas frente a la crisis de seguridad. “Estos discursos tan grandilocuentes, de ‘aquí vengo yo, no se hizo nada y las tenemos todas claras’, no ayudan y pasan la cuenta”, afirmó, insistiendo en que los avances en seguridad requieren “mucho trabajo invisible” y resultados sostenidos en el tiempo.

Tohá defendió además parte de la gestión del gobierno anterior en esta materia, asegurando que “los homicidios llevan bajando tres años” y que “la violencia en el sur ya bajó un 80%”. Sin embargo, reconoció que Chile continúa siendo “mucho más inseguro que hace 15 años”.

“Tengo temor”

En el libro “Conversaciones con Carolina Tohá: La política se metió conmigo”, escrito por Daniel Hopenhayn, la exministra también aborda episodios personales y políticos que marcaron su trayectoria, desde el asesinato de su padre, José Tohá, durante la dictadura, hasta su paso por el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Sobre el caso de su papá, la extitular del Interior señaló que la investigación avanzó desde la tesis de suicidio hacia la de homicidio, luego de diversos peritajes e informes realizados por universidades, la PDI y especialistas forenses.

En esa línea, valoró que recientemente la justicia resolviera continuar con el proceso y decretara nuevas diligencias para esclarecer los hechos. Sin embargo, reconoció sentir temor respecto al avance de la causa, apuntando a una visión “limitada” del Programa de Búsqueda por parte de las autoridades.

“Por supuesto que tengo temor, porque hemos visto, en primer lugar, que hay una mirada de lo que es el programa de búsqueda, muy limitada (...) y en segundo lugar, también ha habido una mirada respecto a cómo actuar respecto de ciertas diligencias y audiencias que tienen las causas, que es bien compleja, porque históricamente el programa de derechos humanos siempre ha sido partidario de mantener las medidas privativas de libertad en los autores de estos tipos de delito. Y se ha sabido que hubo orientaciones un poco distintas, en el sentido de allanarse algunas veces a medidas que levantan la prisión o que permiten cumplir las condenas en el hogar”, sumó.

Respecto al escenario político actual, Tohá sostuvo que el progresismo debe prepararse para ofrecer una alternativa frente a la “ola de derecha” que atraviesa Chile y el mundo. “Va a mostrar que no tiene las soluciones mágicas que ofreció”, dijo sobre el actual ciclo político encabezado por Kast.

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