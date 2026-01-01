;

Cuerpo técnico destituido y jugadores expulsados: las drásticas determinaciones en Gabón tras quedar fuera de la Copa Africana de Naciones

La derrota ante Costa de Marfil tras ir ganando 2-0 llevó a que el gobierno del país africano tomara duras decisiones con el equipo.

Carlos Madariaga

La Copa Africana de Naciones cerró la fase de grupos antes del término del 2025, desatando una verdadera tormenta en uno de sus seleccionados.

Hablamos de Gabón, elenco que finalizó último en el grupo F sin ganar ningún partido y, para peor, dilapidando una ventaja de 2-0 en su último encuentro, donde finalmente cayeron 3-2 ante Costa de Marfil.

Dicha situación no cayó nada bien en las autoridades políticas, considerando que Desiré Mamboul, responsable interino del Ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes, calificó la actuación de las “Panteras” como “deshonrosa”.

A tal punto es la molestia en Gabón, a nivel gubernamental, es que se ordenó la suspensión del funcionamiento de la selección de fútbol “hasta nuevo aviso”, además del despido inmediato del cuerpo técnico.

Como si no fuera suficiente, también la autoridad estatal determinó la expulsión definitiva de la selección de Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang, dos de las figuras del plantel.

