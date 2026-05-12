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Luto en la UC: Daniel Garnero sufre la muerte de su madre

El entrenador de los cruzados ya está en Argentina para los funerales.

Carlos Madariaga

Luto en la UC: Daniel Garnero sufre la muerte de su madre

Luto en la UC: Daniel Garnero sufre la muerte de su madre / Daniel Pino/UnoNoticias

Universidad Católica sufrió un contratiempo más que entendible en la preparación de cara al choque del sábado ante Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Esto porque la UC no contará en su práctica de este martes con el entrenador Daniel Garnero.

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Todo pues el trasandino sufrió la muerte, a los 87 años, de su madre, María Angélica Bourlon de Garnero.

“Le enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para este triste momento. Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de Daniel, sus amigos y cercanos”, explicaron en Cruzados a través de un comunicado.

Por lo mismo, Daniel Garnero ya se encuentra en Argentina para los funerales de su madre, poniendo una necesaria pausa a su trabajo en la UC.

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