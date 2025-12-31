Vuelco en la carrera de Ben Brereton: podría dejar Inglaterra para jugar la Copa Libertadores

Ben Brereton no lo ha pasado bien esta temporada en el fútbol inglés, siendo parte de uno de los peores descensos de la historia reciente de la Premier League con el Southampton.

Actualmente, cedido en el Derby County de la Championship, si bien ha sido titular en la mayoría de los encuentros, solo ha podido convertir un gol, situación que le podría abrir una puerta de salida de Europa.

Según información de RTI Sporte, el delantero chileno ya ha sido ofrecido a dos clubes de América: Toronto FC, de la MLS, y Corinthians, de Brasil.

El medio remarca que ambas opciones presentan visiones distintas para la continuidad de la carrera del jugador de 26 años. El mercado estadounidense aparece como una alternativa de menor presión, donde podría reconstruir su nivel futbolístico.

Por otro lado, dar el salto al fútbol brasileño representaría un desafío para mantenerse competitivo, aunque en un contexto más exigente: una agenda apretada y la Copa Libertadores como el mayor escaparate para volver a posicionarse como un delantero de élite.

Por el momento, su futuro sigue ligado a Inglaterra y, de hecho, no tendrá descanso por Año Nuevo, ya que deberá presentarse con el Derby County este 1 de enero para enfrentar al Middlesbrough, por la fecha 25 de la Championship.