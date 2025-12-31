Nutricionista revela la mejor receta para curar la caña de Año Nuevo: “El principal error que comenten las personas es...”

Uno de los problemas que puede traer el 1 de enero de 2026 entre aquellos a quienes se les pasa la mano con el alcohol es la conocida “caña”.

Los síntomas son conocidos por muchos: dolor de cabeza persistente, fatiga y hasta náuseas que, en el peor de los casos, pueden terminar con vómitos.

Aunque por años se han difundido diversos “trucos” para aliviar la resaca, Dana Bortnick, nutricionista de Clínica INDISA, asegura que existe una fórmula particularmente efectiva.

“El principal error que cometen las personas es creer que cualquier líquido sirve para rehidratarse después del consumo excesivo de alcohol”, advierte la experta.

Bortnick dice que el alcohol es un potente diurético que también provoca la pérdida de electrolitos esenciales como sodio, potasio y magnesio. Así, el remedio más conveniente sería una “estrategia integral” basada en tres puntos clave:

Hidratación inteligente : “Antes de dormir, bebe al menos dos vasos de agua. Al despertar, prepara una solución casera con agua, un poco de sal marina, jugo de limón para el sabor y una cucharadita de miel para reponer electrolitos en forma natural” , aconseja.

: “Antes de dormir, bebe al menos dos vasos de agua. Al despertar, prepara una , aconseja. Alimentos estratégicos : “Un desayuno rico en cisteína, aminoácido presente en huevos y yogurt, apoya los procesos hepáticos”, señala.

: “Un desayuno rico en cisteína, aminoácido presente en huevos y yogurt, apoya los procesos hepáticos”, señala. Desinflamación natural : “Incorporar alimentos antiinflamatorios como jengibre, cúrcuma o té verde pueden contribuir al manejo de algunos síntomas”, suma.

La nutricionista afirma que existen remedios populares que pueden empeorar la situación. Asegura que no es buena idea beber más alcohol, tomar café ni recurrir a la aspirina o al ibuprofeno. Sobre los fármacos, comenta que “pueden irritar aún más el sistema digestivo ya comprometido por el alcohol”.

La prevención sería igual de importante. “Alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua, consumir alimentos ricos en grasas saludables antes de beber y establecer límites claros son las mejores formas de evitar una resaca severa”, concluye.