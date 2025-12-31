;

Lluvia confirmada para el 1 de enero: estas regiones de Chile tendrán precipitaciones en el inicio de 2026

La primera jornada del año estará marcada por una mezcla de condiciones meteorológicas. Revisa a continuación cómo estará el tiempo.

Javier Méndez

Lluvia confirmada para el 1 de enero: estas regiones de Chile tendrán precipitaciones en el inicio de 2026 / Diego Vila

El inicio del nuevo año 2026 estará marcado por la variedad de las condiciones meteorológicas.

Mientras algunas regiones continuarán con altas temperaturas, otras experimentarán lluvias de distinta intensidad.

Así lo precisa el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). En su sitio web, el organismo detalló los lugares específicos que recibirán precipitaciones este jueves 1 de enero.

¿Dónde llueve este jueves 1 de enero de 2026?

La caída de agua dirá presente en algunos puntos de las regiones de Aysén y Magallanes, en el sur del territorio nacional.

Un ejemplo: durante la madrugada Caleta Tortel tendrá cielo nublado y chubascos débiles. La misma situación se repetirá en Villa O’Higgins.

Cielo nublado y chubascos con viento entre 40 y 60 km/h se espera para Puerto Natales también en horas de la madrugada. En Porvenir el escenario será parecido, pero con vientos entre 60 y 80 km/h.

En Punta Arenas el termómetro solo alcanzará los 13°C de máxima y los chubascos débiles, con vientos, aparecerán en la madrugada.

Por último, Puerto Williams podría ser el punto donde las precipitaciones serán más notables.

Se espera caída de agua durante casi toda la jornada con ráfagas de hasta 60 km/h. El viernes 2 de enero también se experimentarán chubascos débiles.

Cómo estará el tiempo en la Región Metropolitana este 1 de enero

El panorama en la Región Metropolitana seguirá marcado por el intenso calor durante el primer día de 2026. Por poner un ejemplo, en Santiago los termómetros alcanzarán los 32°C y el cielo se mantendrá completamente despejado.

En tanto, sectores como San José de Maipo llegarán a los 35°C, mientras que Colina se alzará hasta los 37°C durante la tarde.

