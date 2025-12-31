Documentos del Hospital del Salvador desmienten versión oficial por cirugía exprés a madre de ministra Ximena Aguilera

La operación de urgencia a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, volvió a generar cuestionamientos tras la aparición de documentos internos del Hospital del Salvador que contradicen la versión oficial del recinto.

Mientras el hospital aseguraba que la atención “se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos”, los registros revelan, según T13, que la paciente fue ingresada a pabellón “sin entregar, sin papeles administrativos, sin medicamentos. DEJO REGISTRO”.

Esta anotación sugiere que se omitió el habitual intercambio técnico entre enfermeros y médicos, un paso clave para revisar el estado clínico antes de cualquier cirugía.

Otro documento agrega que la intervención de cadera recibió una “prioridad administrativa desde la urgencia”, lo que provocó retrasos en otras cirugías, incluida la reexploración de un paciente laparotomizado.

Dudas sobre la equidad en la gestión

Además, al menos once personas con diagnósticos similares permanecían en lista de espera sin recibir la misma atención, lo que plantea dudas sobre la equidad en la gestión quirúrgica.

Fuentes internas explican que algunos registros fueron posteriormente modificados por la dirección del hospital, lo que aumenta las interrogantes sobre cómo se tomaron las decisiones para adelantar la cirugía.

La situación abre un debate sobre la separación entre criterios médicos y administrativos en un recinto que atiende a cientos de pacientes diariamente.