Qué sanciones arriesgan los embajadores tras polémico mensaje de Pakarati sobre Rapa Nui

El caso reabrió el debate sobre los límites del rol diplomático y las medidas internas disponibles.

Javiera Rivera

La polémica por el mensaje de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, volvió a poner el foco en los límites del rol diplomático y en los protocolos internos de la Cancillería.

Esto, luego que la funcionaria fuese cuestionada tras publicar una imagen en la que hacía un llamado a la “autodeterminación de Rapa Nui”.

El hecho generó críticas transversales y abrió un debate político, con llamados desde distintos sectores a su renuncia o destitución. Sin embargo, el Gobierno optó por una sanción menor.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluó los antecedentes y resolvió reprender la conducta de la embajadora, descartando por ahora medidas más severas.

“Cancillería tiene protocolos internos cuando ocurren estas situaciones con los embajadores”, señaló Elizalde, aclarando que el caso fue analizado conforme a los procedimientos establecidos por la cartera que encabeza el canciller Alberto van Klaveren.

La decisión del Ejecutivo se tomó pese a las presiones tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo, donde algunos sectores pedían sanciones más duras.

Revisa también

ADN

Qué sanciones contempla Cancillería

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, existen protocolos disciplinarios internos que regulan la conducta de embajadores y funcionarios en el extranjero.

En total, se contemplan cinco tipos de sanciones, que se aplican según la gravedad del hecho y las explicaciones entregadas por el funcionario involucrado:

  • Reprimenda
  • Adscripción
  • Llamado a informar
  • Sumario administrativo
  • Destitución

En caso de abrirse un sumario administrativo, este puede derivar en otras medidas adicionales, como descuentos salariales, suspensiones, anotaciones de demérito o incluso la destitución del cargo, dependiendo del resultado de la investigación.

Por ahora, el Gobierno optó por la sanción más leve, dando por cerrada la evaluación administrativa del caso.

