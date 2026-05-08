Sernac emite alerta por más de 7 mil productos Thermos vendidos en Chile: riesgo de quemaduras

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para algunos productos de la marca Thermos vendidos en chile entre los años 2018 y 2026.

Importadora y Distribuidora KW SpA informó sobre la advertencia para las botellas de acero inoxidable para alimentos, marca Thermos, de los modelos SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar . A continuación, imágenes referenciales:

Sernac Ampliar

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Desde el ente fiscalizador aclararon que "en el caso de Chile, son sólo aquellos importados entre 2018 y 2022, ya que posterior a esa fecha, todas las importaciones ya incluían los modelos con tapas con válvulas de escape incorporadas".

El desperfecto radica en que “existen tapas de botellas de acero inoxidable que no contienen un mecanismo de válvula liberadora de presión”, advierten.

Dicha falla podría ocasionar que “la tapa salga eyectada, al mantener alimentos por más del tiempo recomendado, pudiendo ocasionar accidentes”, precisan.

“Los riesgos debidos a la eyección repentina de la tapa son el impacto de la tapa, quemaduras por el derrame del alimento u otros accidentes”, informó el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, el organismo recomendó dejar de utilizar el producto de inmediato de forma preventiva. Tras ello, hay que ponerse en contacto con la empresa para reemplazar la tapa afectada.

“Los consumidores recibirán una tapa con válvula liberadora de presión que se ajuste a su producto, sin costo para los consumidores”, anunciaron desde el Sernac.

A continuación, los puntos de contacto: