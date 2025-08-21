Elisa Loncon defiende su candidatura al Senado pese a propuesta de eliminarlo: “No hay inconsecuencia”

La académica y exconvencional Elisa Loncon confirmó que competirá por un escaño en el Senado en las elecciones de noviembre, esta vez en un cupo del Partido Comunista (PC),

Lo anterior generó un poco de controversia, ya que en su rol en la Convención Constitucional de 2022, planteó la eliminación de esta cámara.

En conversación con ADN Hoy, Loncon aseguró que “no hay inconsecuencia, yo creo que mi candidatura es consecuencia de mi lucha”.

“Ir al Senado no es validar su historia, sino respetar también su futuro”, afirmó, y recordó que la disolución del Senado “fue una decisión colectiva, no fue mi planteamiento personal”.

“Siempre han sido silenciadas”

La candidata destacó que su intención es representar “las voces que siempre han sido silenciadas” y abordar la ausencia de mujeres indígenas en la Cámara Alta.

Además, aclaró que, aunque se postula en un cupo del PC, “no soy militante de ningún partido político (…) soy mapuche, mi corazón es mapuche y tengo puesta mi mirada en el pueblo de Chile en su conjunto”.

Finalmente, Loncon manifestó apoyo a la candidatura de Jeannette Jara: “Tenemos que tomar una posición de defensa y de apoyo hacia ella”.