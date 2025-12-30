Qué sucedió con las casas de Salvador Allende y Patricio Aylwin tras la fallida compra del Gobierno

Cuando se cumple un año desde que el Ministerio de Bienes Nacionales anunciara la compra de las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin para convertirlas en museos, el proyecto sigue sin materializarse.

La iniciativa buscaba incorporar las casas —ubicadas en la comuna de Providencia— al patrimonio del Estado, permitiendo su apertura al público.

Sin embargo, el plan se truncó pocos días después de su anuncio, luego de que se revelara que la propiedad de Allende pertenecía a la entonces senadora Isabel Allende y a su sobrina, la entonces ministra de Defensa Maya Fernández, lo que desató una fuerte controversia política.

La situación llevó al Ejecutivo a desistir de la compra y derivó en la salida de Fernández del gabinete y en la destitución de Isabel Allende del Senado. Tras ese episodio, el Gobierno también resolvió no continuar con la adquisición de la casa de Patricio Aylwin.

Desde el entorno de los Aylwin Oyarzún han manifestado su decepción por la decisión. La vivienda —construida por el propio expresidente y cargada de valor simbólico para sus hijos— se encuentra actualmente deshabitada, aunque continúa bajo mantención familiar.

Entre las alternativas que evalúan está la venta del inmueble o la posibilidad de que alguna universidad se haga cargo de su administración.

En paralelo, la Fundación Patricio Aylwin, ubicada junto a la casa y administrada por los herederos mediante un comodato, también enfrenta definiciones sobre su proyección futura y su eventual vinculación con instituciones académicas.

Jardín de la casa de Patricio Aylwin. Créditos: Fundación Patricio Aylwin. Ampliar

Living de la casa de Patricio Aylwin. Créditos: Fundación Patricio Aylwin Ampliar

Distinto es el escenario de la casa de Salvador Allende, que sigue en manos de la familia. Según fuentes cercanas, la exsenadora Isabel Allende continúa habitándola, alternando su estadía entre ese inmueble y su parcela en Curacaví, donde pasa más tiempo por motivos de salud.

A doce meses del anuncio que terminó en escándalo, las dos casas que el Gobierno pretendía convertir en espacios de memoria siguen fuera del circuito público, mientras sus familias buscan definir qué camino tomar tras una de las controversias más sensibles del último año político.