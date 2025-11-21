Polémica por compra de casas de Aylwin: Bienes Nacionales niega retiro del proyecto y apunta a “nuevo camino”

El Ministerio de Bienes Nacionales salió a responder rápidamente luego de que la familia del expresidente Patricio Aylwin informara que el Ejecutivo decidió no perseverar en el proceso de compra de las dos viviendas del exmandatario ubicadas en Providencia.

Según la cartera, la operación no ha sido abandonada, sino que quedó en pausa mientras se avanza en un nuevo paso considerado clave: la declaratoria de Monumento Histórico.

A través de un comunicado, recogido por La Tercera, Bienes Nacionales precisó que “el Estado sigue considerando necesario proteger el legado del expresidente Aylwin”, y que la compra no se frenó de forma definitiva.

Según detallaron, el gobierno optó por cambiar la vía administrativa para asegurar mayor solidez al proyecto patrimonial, especialmente después de que el intento de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende terminara en polémicas que afectaron a la propia cartera y derivaron en investigaciones del Ministerio Público.

“Se avanzará con su declaratoria como Monumento Histórico para retomar posteriormente su adquisición mediante un nuevo proceso de compra”, explicaron, enfatizando que la protección del inmueble se mantendrá como prioridad.

Las declaraciones buscan responder al comunicado emitido por la familia Aylwin, quienes aseguraron haber sido notificados por los ministros Luis Cordero y Francisco Figueroa de que el gobierno no continuaría con el procedimiento iniciado en 2022.

Según relataron, habían cumplido todos los pasos solicitados, firmando incluso dos escrituras de compraventa —en diciembre de 2024 y junio de 2025— redactadas por funcionarios del propio ministerio. “Los argumentos que nos han dado no son congruentes con el procedimiento que el propio Gobierno nos propusiera”, señalaron.

El proyecto original buscaba adquirir las casas de Aylwin y Allende para transformarlas en museos dedicados a sus legados. Sin embargo, la fallida operación respecto del inmueble del expresidente socialista tensó el proceso y generó un efecto dominó que ahora impacta en la iniciativa vinculada a la familia Aylwin Oyarzún.

Pese a la controversia, Bienes Nacionales insistió en que el plan sigue en pie, aunque bajo una hoja de ruta distinta, mientras se avanza en la declaratoria patrimonial que permitiría retomar la compra más adelante.