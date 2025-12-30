Presidente Boric recibe cartas credenciales de embajadores de Estados Unidos, Japón, Cuba, Israel y Panamá
En una ceremonia protocolar en La Moneda, el Mandatario encabezó junto al canciller la acreditación oficial de representantes diplomáticos de cinco países.
El Presidente Gabriel Boric recibió este martes en el Palacio de La Moneda las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores acreditados en Chile, en una ceremonia protocolar encabezada junto al canciller Alberto van Klaveren.
En la jornada fueron recibidos los representantes de Israel, Panamá, Japón, Cuba y Estados Unidos, formalizando el inicio de sus funciones diplomáticas en el país.
La acreditación del embajador estadounidense, Brandon Judd, se dio tras semanas de tensión pública entre el Gobierno chileno y la administración del presidente Donald Trump.
El acto se desarrolló sin declaraciones y con un tono estrictamente institucional, marcando la normalización formal del vínculo diplomático con Estados Unidos, en el marco de una agenda más amplia de relaciones exteriores.
