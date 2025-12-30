;

VIDEO. Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga por corrupción: conoce los delitos y años de cárcel que piden

En un plazo acotado para causas de alta complejidad, el Ministerio Público concluyó la etapa investigativa y formalizó su petición de penas privativas de libertad. Ahora el tribunal deberá fijar fecha para preparar la presentación de pruebas.

Mario Vergara

Cathy Barriga

Cathy Barriga / Diego Martin

La situación judicial de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra, entra en su fase más crítica. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó formalmente la acusación en su contra, solicitando penas de cumplimiento efectivo que podrían superar los 10 años de presidio.

El Ministerio Público cerró la investigación en un plazo inferior a dos años —un tiempo considerado expedito para delitos económicos de alta complejidad— y solicitó al tribunal la apertura de juicio oral.

El catálogo de delitos

En el documento ingresado al tribunal, la Fiscalía acusa a la exjefa comunal de cuatro ilícitos graves cometidos durante su administración:

  • Fraude al fisco.
  • Falsificación de instrumento público.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Negociación incompatible.

Estos cargos apuntan a un manejo irregular de los recursos municipales y a la adulteración de documentación oficial para ocultar el déficit financiero de la comuna.

Revisa también:

ADN

Penas de crimen y multas

La pretensión punitiva de la Fiscalía es alta. Se han solicitado condenas que van desde los 5 años y un día hasta los 10 años y un día de cárcel.

Adicionalmente, el ente persecutor busca imponer multas monetarias proporcionales a lo defraudado y la pena accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, lo que, de concretarse, pondría fin definitivo a cualquier aspiración política de Barriga.

Lo que viene

Con la acusación ya presentada, el siguiente paso procesal es la fijación de una fecha para la Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO).

En esta instancia clave, el Ministerio Público expondrá el detalle de las pruebas —documentales, testimoniales y periciales— que utilizará para intentar acreditar la culpabilidad de la exalcaldesa ante un Tribunal Oral en lo Penal. Por su parte, la defensa de Barriga buscará excluir evidencia o desestimar los cargos antes de llegar al juicio definitivo.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad