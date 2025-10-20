Familia Allende y el cierre de investigación por fallida compra de casa de Allende: “Ha sido un proceso doloroso, pero estamos conformes”

La Fiscalía Regional de Coquimbo resolvió no perseverar en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia.

Según el Ministerio Público, no existen antecedentes suficientes que permitan imputar a personas determinadas.

Tras conocerse la decisión, la abogada Paula Vial, representante de Isabel Allende y Maya Fernández, informó que fue notificada del cierre del caso y valoró que “el Ministerio Público desestimó las imputaciones y decidió no acusar”.

“No existió delito”

Agregó que la indagatoria “confirmó que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de Casa Museo Salvador Allende”, y sostuvo que sus representadas “fueron expuestas injustamente, cuestionando su honra”.

Por su parte, la familia Allende emitió una declaración pública en la que expresó su conformidad con el término del proceso.

“Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”, señalaron.