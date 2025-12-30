ANFP detalla los argumentos para desestimar el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique para no descender

La ANFP resolvió este martes rechazar el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique, en el cual ambos clubes apuntaban a mantenerse en Primera División amparándose en un confuso artículo del Reglamento de la ANFP.

Tal como se venía comentando en los últimos días en ADN Deportes, era sabido que el ente rector no aceptaría la demanda de los clubes. Así quedó ratificado en el Consejo de Presidentes, donde se entregó la resolución final junto a los argumentos de la decisión.

A través de un comunicado publicado en su página web, fue la propia ANFP la que expuso los principales fundamentos para no continuar con este proceso, en un documento de más de 15 páginas.

“El antiguo artículo 90, que preveía un sistema de descenso en base a promedios y que se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años, fue aplicado solo en la temporada 2005 y ha quedado tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores (2012 y 2022) que fijaron el número de clubes de Primera División en un máximo de 16, incompatible con la estructura anterior de 20 equipos”, señalan en el primer punto.

Además, como muchos apuntaban, desde la ANFP afirmaron que fueron los propios hispanos y celestes quienes votaron a favor de las bases del torneo. “Las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia”, añadieron.

“El reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada. Impugnar las normas ex post (después del resultado) contradice su conducta anterior y atenta contra la buena fe objetiva y la certeza jurídica de la competencia”, explicaron en el último punto.

De todas maneras, esto no necesariamente termina con esta resolución, ya que, como señaló el dueño de Unión Española, Jorge Segovia, llevarán el reclamo hasta las últimas consecuencias. Por lo mismo, el caso podría llegar a la justicia ordinaria o al TAS en los próximos días.