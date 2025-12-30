Tal como te contamos hace algunos días en ADN Deportes, el sindicato de trabajadores de la ANFP viene desde hace tiempo negociando con su empleador en busca de mejoras en sus remuneraciones, sin éxito hasta ahora.

Por esta situación, este martes volvieron a reunirse con los altos mandos de la orgánica, quienes nuevamente presentaron una oferta al sindicato interno, la cual, otra vez, no contempló las mejoras solicitadas por los trabajadores, que ya comienzan a perder la paciencia.

En conversación con este medio, Jorge Genta, asesor jurídico del sindicato, entregó los detalles de esta nueva propuesta de la ANFP y aseguró que se avecinan reuniones para votar una posible huelga, lo que sería un problema mayor a solo un mes del inicio de las competencias del fútbol chileno.

“Ha ocurrido lo que nosotros temíamos. La ANFP hoy presentó su última oferta, en la cual no considera ni reajuste del IPC ni aumento en las remuneraciones. Por lo tanto, vamos a realizar una asamblea con los trabajadores para definir los caminos a seguir y determinar los próximos pasos”, afirmó el especialista.

“Vamos a consultar con la asamblea para ver si, en el corto plazo, votamos la huelga o, en definitiva, no queda más alternativa que aceptar la última oferta de la ANFP. No nos están otorgando el reajuste según IPC que nos correspondía, que ya lo tenemos ganado, y tampoco aumentan las remuneraciones, ni siquiera en uno o dos puntos”, sentenció Genta.