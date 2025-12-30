;

AUDIO. Sindicato de trabajadores de la ANFP recibe un nuevo portazo y pierde la paciencia: “Vamos a votar una huelga”

En conversación con ADN Deportes, Jorge Genta, asesor jurídico del sindicato, entregó los detalles del nuevo problema que se le avecina al ente rector del fútbol chileno.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Jorge Genta, asesor jurídico del sindicato de trabajadores de la ANFP

Jorge Genta, asesor jurídico del sindicato de trabajadores de la ANFP

00:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tal como te contamos hace algunos días en ADN Deportes, el sindicato de trabajadores de la ANFP viene desde hace tiempo negociando con su empleador en busca de mejoras en sus remuneraciones, sin éxito hasta ahora.

Por esta situación, este martes volvieron a reunirse con los altos mandos de la orgánica, quienes nuevamente presentaron una oferta al sindicato interno, la cual, otra vez, no contempló las mejoras solicitadas por los trabajadores, que ya comienzan a perder la paciencia.

En conversación con este medio, Jorge Genta, asesor jurídico del sindicato, entregó los detalles de esta nueva propuesta de la ANFP y aseguró que se avecinan reuniones para votar una posible huelga, lo que sería un problema mayor a solo un mes del inicio de las competencias del fútbol chileno.

Revisa también:

ADN

Ha ocurrido lo que nosotros temíamos. La ANFP hoy presentó su última oferta, en la cual no considera ni reajuste del IPC ni aumento en las remuneraciones. Por lo tanto, vamos a realizar una asamblea con los trabajadores para definir los caminos a seguir y determinar los próximos pasos”, afirmó el especialista.

Vamos a consultar con la asamblea para ver si, en el corto plazo, votamos la huelga o, en definitiva, no queda más alternativa que aceptar la última oferta de la ANFP. No nos están otorgando el reajuste según IPC que nos correspondía, que ya lo tenemos ganado, y tampoco aumentan las remuneraciones, ni siquiera en uno o dos puntos”, sentenció Genta.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad