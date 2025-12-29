“Lo están exagerando intencionadamente”: Lautaro Carmona responde a críticas por dichos de eventuales manifestaciones en gobierno de Kast

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió al paso de las críticas por un documento del comité central del PC que analiza el escenario ante un eventual gobierno de José Antonio Kast y que menciona posibles movilizaciones sociales en fechas emblemáticas.

En entrevista con Radio Duna, Carmona afirmó que las reacciones al texto “lo están exagerando intencionadamente” y aseguró que se trata de interpretaciones que “no tienen nada que ver con lo que fue la discusión de nuestro pleno del comité central”.

Según explicó, el documento busca anticipar escenarios políticos y sociales, no promover desestabilización.

“Una oposición constructiva y crítica”

El timonel comunista recalcó que el PC tendrá una oposición “constructiva y crítica”, subrayando que “vamos a validar y contribuir a todas aquellas medidas que vayan en la dirección de responder a las necesidades de la gente”, pero serán “muy críticos” frente a eventuales incumplimientos de compromisos de campaña.

Carmona defendió además la movilización social como parte de la historia democrática y cuestionó que se intente asociarla a escenarios de conflicto.

“Reducirlas a algo que se da solo en un momento de explosión social es desconocer la historia del mundo”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “se quiere exagerar lo que nosotros decimos” y aseguró que el PC “no va a caer en las provocaciones ni a pisar el palito”.