Polémica por llamado a movilizaciones del PC escala y genera críticas en el oficialismo: Carmona acusa “provocación

Críticas desde el oficialismo, acusaciones de “irresponsabilidad” y una dura respuesta de Lautaro Carmona, que habla de “provocación” ante el debate por las movilizaciones sociales en el próximo gobierno.

Una fuerte controversia política se desató tras el llamado del Partido Comunista (PC) a “impulsar hitos de movilización”, como el Día de los Trabajadores y el Día de la Mujer, durante el próximo gobierno que encabezará José Antonio Kast.

La estrategia, definida en el último pleno de la colectividad, fue duramente cuestionada por sectores del propio oficialismo, que acusaron al PC de actuar con irresponsabilidad antes incluso del inicio del nuevo mandato.

Las críticas más duras provinieron desde el PPD. El jefe de bancada de diputados PPD e Independientes, Raúl Soto, calificó el llamado a movilizaciones como “una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula”, advirtiendo que podría tensionar innecesariamente el escenario político.

A su juicio, la oposición debe actuar por las vías institucionales y democráticas, apostando por acuerdos transversales y evitando señales que puedan interpretarse como intentos de desestabilización.

¿Qué responde el PC?

En medio de la polémica, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió a responder este domingo, rechazando las acusaciones y acusando una intencionalidad política detrás de los cuestionamientos.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, recogida por La Tercera, el timonel comunista aseguró que las conclusiones del pleno corresponden a una evaluación interna tras la derrota electoral del 14 de diciembre y no a una estrategia para interferir en otros partidos ni en el futuro gobierno.

“Es una provocación”, sostuvo, aludiendo directamente a quienes vinculan el llamado a movilización con un intento de desorden o presión indebida. En esa línea, negó que el PC busque desestabilizar al gobierno electo y descartó cualquier control del partido sobre los movimientos sociales.

El dirigente recalcó que asumirán una oposición clara, pero con límites definidos. “Vamos a respaldar todas las medidas que vayan en la dirección de cumplirle a la gente y cuestionaremos activamente todo lo que se aleje de esos compromisos”, señaló.

