“No hubo un llamado a movilizarse”: Frente Amplio respalda al Partido Comunista tras polémicas declaraciones por Gobierno de Kast

Este lunes, en entrevista con ADN Hoy, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, detalló el carácter que tendrá su partido desde el 11 de marzo de 2026, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast, asegurando que ejercerán una oposición propositiva, pero con límites claros frente a eventuales retrocesos sociales y fiscales.

“Queremos ser una oposición que proponga qué es lo que cree mejor para Chile en cada una de las discusiones, que no solo sea una oposición que diga que no cuando hay que decir que no, sino que también plantee cuáles son las alternativas”, sostuvo.

Couble explicó que esa postura se sustenta en el programa construido por el actual oficialismo, pese a la derrota electoral. “Hy un montón de cosas que son ideas que generaron un amplio consenso en un arco que va desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, con el Frente Amplio y el Socialismo Democrático”, señaló.

“Ahí donde tenemos parlamentarios podemos ir proponiendo, podemos ir avanzando y también estar dispuestos al diálogo en aquellos puntos que hay encuentros. Creemos que todos los que estamos en política estamos para buscar lo mejor para Chile”, afirmó.

Múltiples oposiciones

Consultado por el escenario político que enfrentará Kast, descartó la existencia de un bloque opositor único. “Creo que va a tener varias oposiciones, sin duda. El Partido de la Gente ya se ha definido como oposición y es un partido que no ha sido parte de la coalición y con el cual no tenemos las suficientes concordancias como para constituir un único bloque opositor”, señaló.

Sobre las críticas a eventuales movilizaciones sociales, el secretario general del Frente Amplio rechazó acusaciones de desestabilización. “El Partido Comunista no hizo una llamada a movilizarse. Sacó un documento bastante extenso, donde con bastante interés editorial se recortaron dos o tres frases que se leen sin contexto”, afirmó.

“Nosotros como Frente Amplio vamos a estar en conexión con el mundo social. Eso nos define desde la izquierda y desde la forma que creemos que hay que hacer política”, sostuvo.

Legado de Boric

Además, consultado por el futuro del presidente Gabriel Boric, aseguró que “no existe un líder de oposición como tal. No hay una gestión que organizar, sino más bien una articulación discursiva y parlamentaria”, explicó.

“Es una persona que aglutina, que logró conformar una coalición amplia y que sin duda puede jugar un rol en mantener esa coalición, tender puentes de diálogo y poner al servicio del rol opositor toda la experiencia que adquiere siendo presidente”, sostuvo.

También valoró su proyección internacional y afirmó que “ha logrado una trayectoria coherente que le permite defender los derechos humanos y la democracia en cualquier parte, incluso cuando era incómodo para algunos actores de izquierda en la región”, afirmó.

“Uno de los legados más sustantivos es haber destrabado una reforma de pensiones que llevaba 10 años sin discutirse y que va a permitir subir las pensiones de los adultos mayores”, cerró.