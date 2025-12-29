;

Condenan a 15 años de carcel a padrastro por violación y abuso sexual reiterado de su hijastra

El Tribunal de Temuco impuso presidio efectivo, inhabilitación perpetua para cargos con niños y vigilancia post-penitenciaria, asegurando la protección de la menor.

Condenan a 15 años de carcel a padrastro por violación y abuso sexual reiterado de su hijastra

Condenan a 15 años de carcel a padrastro por violación y abuso sexual reiterado de su hijastra / Diego Martin

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco ha dictado una severa condena de 15 años y un día de presidio efectivo contra J.A.P.V. por ser el autor de una cadena de delitos sexuales reiterados, que incluyen abuso sexual y violación, cometidos contra su hijastra.

Los graves hechos se extendieron por más de cinco años, entre 2017 y 2022, en el sector de Cajón, comuna de Vilcún, afectando a la menor de edad desde los 10 hasta los 15 años. El fallo unánime no solo impone la pena de cárcel, sino que también busca asegurar la protección integral de la víctima.

Se decretó la inhabilitación absoluta y perpetua para que el condenado ejerza cualquier cargo o profesión, especialmente aquellos que involucren un contacto directo con menores de edad, como los ámbitos educacionales.

Además, por un período de diez años posterior al cumplimiento de la pena principal, J.A.P.V. estará sujeto a vigilancia de la autoridad y tendrá la prohibición total de acercarse a la víctima y su familia, incluyendo su domicilio y lugar de estudio.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, se procederá también a tomar muestras biológicas del sentenciado para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

